Депутат партии Зеленского предложила стерилизовать безработных
25 июня 2020, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Депутат Верховной рады фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Третьякова заявила о пользе стерилизации безработного населения. По ее словам, она не видит смысла в том, чтобы их «подкармливать».
Галина Третьякова отметила, что некоторые семьи специально заводят детей и «садятся на государственные средства». Она добавила, что в Великобритании и Сингапуре сурово борются с безработными и иждивенцами – путем стерилизации. У таких людей рождаются дети «низкого качества», считает депутат. Кроме того, Третьякова объяснила свою позицию тем, что они не являются защитниками и кормильцами.
В партии Зеленского уже извинились за слова депутата: «Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу».
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