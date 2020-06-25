Депутат партии Зеленского предложила стерилизовать безработных

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25 июня 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: флаг Украины, pixabay.com

Депутат Верховной рады фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Третьякова заявила о пользе стерилизации безработного населения. По ее словам, она не видит смысла в том, чтобы их «подкармливать».

Галина Третьякова отметила, что некоторые семьи специально заводят детей и «садятся на государственные средства». Она добавила, что в Великобритании и Сингапуре сурово борются с безработными и иждивенцами – путем стерилизации. У таких людей рождаются дети «низкого качества», считает депутат. Кроме того, Третьякова объяснила свою позицию тем, что они не являются защитниками и кормильцами.

В партии Зеленского уже извинились за слова депутата: «Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу».