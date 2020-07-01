Озвучены потери армии Украины в Донбассе в результате новых контратак ДНР и ЛНР

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1 июля 2020, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины понесли потери в зоне военного конфликта на востоке страны в ходе новых контратак бойцов ДНР и ЛНР. Соответствующие сведения предоставили в Народной милиции непризнанных республик.

В ЛНР сообщили, что военнослужащие 93-й бригады ВСУ обстреляли поселок Фрунзе, в результате получил ранение 22-летний мужчина. Ополченцы открыли ответный огонь, киевская сторона потеряла ранеными двух человек. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В ДНР, в свою очередь, проинформировали об уничтожении украинской минометной позиции в ответ на удары по территории республики. Ранены двое киевских военных.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Александр Жучковский, российский волонтер, заявил о «больших потерях» в рядах Народной милиции ЛНР.