Волонтер сообщил о «больших потерях» ЛНР в результате «безнаказанных» атак ВСУ
30 июня 2020, 10:20[ «Аргументы Недели» ]
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР несет «большие потери» в результате «безнаказанных» атак Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщил Александр Жучковский, волонтер из России.
Согласно информации Жучковского, которой он поделился в своем Telegram-канале, в Народной милиции введен постоянный запрет на открытие ответного огня, ослушавшимся приказа угрожают увольнениями и уголовными делами. В связи с возникшей ситуацией бойцами ЛНР овладели «депрессивные настроения», отметил волонтер.
Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве заявили о готовности к «военному вторжению» России на украинскую территорию с Кавказа.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.