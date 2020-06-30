Волонтер сообщил о «больших потерях» ЛНР в результате «безнаказанных» атак ВСУ

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30 июня 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Учения ВСУ, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР несет «большие потери» в результате «безнаказанных» атак Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщил Александр Жучковский, волонтер из России.

Согласно информации Жучковского, которой он поделился в своем Telegram-канале, в Народной милиции введен постоянный запрет на открытие ответного огня, ослушавшимся приказа угрожают увольнениями и уголовными делами. В связи с возникшей ситуацией бойцами ЛНР овладели «депрессивные настроения», отметил волонтер.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве заявили о готовности к «военному вторжению» России на украинскую территорию с Кавказа.