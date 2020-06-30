ДНР сделала экстренное заявление об уничтожении бойцов ВСУ после обстрела республики

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30 июня 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Бойцы ДНР уничтожили военнослужащих Вооруженных сил Украины в ходе контратаки в зоне конфликта в Донбассе. Об этом говорится в экстренном заявлении, с которым выступила Народная милиция самопровозглашенной республики.

В Народной милиции проинформировали, что представители 79-й бригады ВСУ обстреляли с помощью минометов и гранатометов территорию ДНР. Под огнем оказался поселок Александровка.

В результате ответного удара ополченцев была уничтожена минометная позиция противника, погибли двое украинских военных.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, предсказал будущее республик Донбасса.