Стали известны новые потери армии Украины в Донбассе в результате контратак ДНР
29 июня 2020, 12:24[ «Аргументы Недели» ]
Стала известна информация о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе в ходе контратак бойцов ДНР. Соответствующие сведения предоставила пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.
В пресс-службе заявили в понедельник, что ополченцы подавили позиции ВСУ, с которых обстреливались из минометов окраины Донецка и Ясиноватой. В результате получили ранения двое киевских военных.
В минувшую субботу Народная милиция проинформировала, что силы ДНР ответили на обстрел поселка Александровка. Ополчению удалось ликвидировать одного военного ВСУ, двое ранены. Кроме того, выведена из строя украинская БМП-2.
Ранее сообщалось, что Руслан Бортник, киевский эксперт, рассказал о способности Российской Федерации ввергнуть Украину в кризис без ввода своей армии.
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