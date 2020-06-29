Стали известны новые потери армии Украины в Донбассе в результате контратак ДНР

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29 июня 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Стала известна информация о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе в ходе контратак бойцов ДНР. Соответствующие сведения предоставила пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.

В пресс-службе заявили в понедельник, что ополченцы подавили позиции ВСУ, с которых обстреливались из минометов окраины Донецка и Ясиноватой. В результате получили ранения двое киевских военных.

В минувшую субботу Народная милиция проинформировала, что силы ДНР ответили на обстрел поселка Александровка. Ополчению удалось ликвидировать одного военного ВСУ, двое ранены. Кроме того, выведена из строя украинская БМП-2.

Ранее сообщалось, что Руслан Бортник, киевский эксперт, рассказал о способности Российской Федерации ввергнуть Украину в кризис без ввода своей армии.