Киевский аналитик поведал о способности РФ ввергнуть Украину в кризис без ввода армии
27 июня 2020, 16:54[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация может «дестабилизировать в военном ключе» ситуацию на Украине без ввода своей армии. Об этом в разговоре с журналистами рассказал некоторое время назад Руслан Бортник, киевский политический эксперт.
По словам аналитика, Москве достаточно «накачать вооружениями и средствами» силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР для взятия Мариуполя. Сам факт штурма любого города спровоцирует кризис на Украине, процитировал Бортника интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее в субботу сообщалось, что бывший украинский депутат Алексей Журавко назвал условие завершения конфликта в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года.
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