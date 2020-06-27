Киевский аналитик поведал о способности РФ ввергнуть Украину в кризис без ввода армии

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27 июня 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Российская Федерация может «дестабилизировать в военном ключе» ситуацию на Украине без ввода своей армии. Об этом в разговоре с журналистами рассказал некоторое время назад Руслан Бортник, киевский политический эксперт.

По словам аналитика, Москве достаточно «накачать вооружениями и средствами» силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР для взятия Мариуполя. Сам факт штурма любого города спровоцирует кризис на Украине, процитировал Бортника интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в субботу сообщалось, что бывший украинский депутат Алексей Журавко назвал условие завершения конфликта в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года.