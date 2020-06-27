Экс-депутат Рады назвал условие прекращения гражданской войны на востоке Украины
27 июня 2020, 16:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, озвучил условие прекращения гражданской войны в Донбассе. По данному вопросу экс-парламентарий высказался в разговоре с представителями российских интернет-СМИ.
Журавко прокомментировал для журналистов последние новости из контактной группы по Донбассу. Некоторое время назад Борис Грызлов, представитель Москвы в группе, заявил, что Киев всячески блокирует прекращение огня на линии разграничения в зоне вооруженного конфликта.
Как отметил Алексей Журавко, ставший собеседником издания Nation News, противостояние на востоке Украины не закончится, пока самопровозглашенные ДНР и ЛНР не войдут в состав России.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере разместили материал, в котором спрогнозирован военный ответ РФ в случае ракетного удара Киева по Крымскому мосту.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.