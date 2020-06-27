Экс-депутат Рады назвал условие прекращения гражданской войны на востоке Украины

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27 июня 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, озвучил условие прекращения гражданской войны в Донбассе. По данному вопросу экс-парламентарий высказался в разговоре с представителями российских интернет-СМИ.

Журавко прокомментировал для журналистов последние новости из контактной группы по Донбассу. Некоторое время назад Борис Грызлов, представитель Москвы в группе, заявил, что Киев всячески блокирует прекращение огня на линии разграничения в зоне вооруженного конфликта.

Как отметил Алексей Журавко, ставший собеседником издания Nation News, противостояние на востоке Украины не закончится, пока самопровозглашенные ДНР и ЛНР не войдут в состав России.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере разместили материал, в котором спрогнозирован военный ответ РФ в случае ракетного удара Киева по Крымскому мосту.