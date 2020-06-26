Предсказан военный ответ России в случае ракетного удара ВСУ по Крымскому мосту

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26 июня 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Спрогнозирован военный ответ Российской Федерации в случае удара Вооруженных сил Украины ракетами «Нептун» по Крымскому мосту. Соответствующий материал появился некоторое время назад в блогосфере.

Как предсказывает канал «Прожэктор» в «Яндекс. Дзен», если Киев решится на подобную атаку, российская армия подавит точки запуска ракет. Одновременно будут нанесены превентивные удары по другим военным объектам ВСУ.

В процитированной публикации говорится, что дальнейшее развитие событий зависит от Украины. Если она пойдет на дальнейшую эскалацию, украинская государственность будет ликвидирована, полагает блогер.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Народной милиции ДНР озвучили потери Киева за неделю.