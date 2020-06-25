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25 июня 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Ракетный удар Вооруженных сил Украины по Российской Федерации привел бы к катастрофическим последствиям для Киева. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах вьетнамских СМИ.

Некоторое время назад Михаил Жирохов, украинский политический эксперт, опубликовал материал, в котором рассказал, что военные его страны могут атаковать ракетами «Нептун» Новороссийск.

Авторы издания Soha пишут, ссылаясь на мнение российских экспертов, что любая попытка применения «Нептунов» против РФ будет означать для Украины потерю государственности. Гипотетическая ракетная атака ВСУ повлечет за собой катастрофу бывшей советской республики, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что Андреас Умланд, политолог из ФРГ, предсказал скорое «возвращение» Крымского полуострова Украине.