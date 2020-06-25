Политолог из Германии предсказал скорое «возвращение» Крыма в состав Украины
25 июня 2020, 08:13[ «Аргументы Недели» ]
Крымский полуостров в скором будущем «вернется» в состав Украины. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил Андреас Умланд, политический эксперт из Германии.
Согласно точке зрения аналитика, ставшего собеседником журналистов журнала Focus, Москве будет сложно «содержать» Крым на фоне кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса COVID-19. По мнению Умланда, на данный момент единственным экономическим звеном, связывающим регион с РФ, является Крымский мост. При этом он не может быть панацеей от всех экономических проблем полуострова, заявил политолог.
Андреас Умланд предсказал, что Крым в составе России «не задержится надолго».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинские военные опубликовали видео ликвидации минометной позиции сил непризнанной ДНР в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.
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