Политолог из Германии предсказал скорое «возвращение» Крыма в состав Украины

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25 июня 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

Митинг по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, Nikolay Titov / globallookpress.com

Крымский полуостров в скором будущем «вернется» в состав Украины. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил Андреас Умланд, политический эксперт из Германии.

Согласно точке зрения аналитика, ставшего собеседником журналистов журнала Focus, Москве будет сложно «содержать» Крым на фоне кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса COVID-19. По мнению Умланда, на данный момент единственным экономическим звеном, связывающим регион с РФ, является Крымский мост. При этом он не может быть панацеей от всех экономических проблем полуострова, заявил политолог.

Андреас Умланд предсказал, что Крым в составе России «не задержится надолго».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинские военные опубликовали видео ликвидации минометной позиции сил непризнанной ДНР в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.