Видео уничтожения минометной позиции Народной милиции ДНР выложили военные ВСУ
24 июня 2020, 15:39[ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео, на котором запечатлено уничтожение киевскими военными минометной позиции Народной милиции непризнанной ДНР. Данный ролик опубликовали на YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины.
В комментарии к выложенным кадрам утверждается, что «в одно солнечное утро» противник начал обстреливать укрепления ВСУ и гражданское население. В ходе ответного удара ВСУ уничтожили минометную позицию, а также жилое помещение ополченцев. Когда и в каком районе Донецкой области была сделана данная запись, не уточняется.
Ранее в среду сообщалось, что в Госдуме объяснили, почему невозможна открытая война между Россией и Украиной.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выбирете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.