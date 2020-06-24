Видео уничтожения минометной позиции Народной милиции ДНР выложили военные ВСУ

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24 июня 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В интернете появилось видео, на котором запечатлено уничтожение киевскими военными минометной позиции Народной милиции непризнанной ДНР. Данный ролик опубликовали на YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины.

В комментарии к выложенным кадрам утверждается, что «в одно солнечное утро» противник начал обстреливать укрепления ВСУ и гражданское население. В ходе ответного удара ВСУ уничтожили минометную позицию, а также жилое помещение ополченцев. Когда и в каком районе Донецкой области была сделана данная запись, не уточняется.

Ранее в среду сообщалось, что в Госдуме объяснили, почему невозможна открытая война между Россией и Украиной.