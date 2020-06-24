В Госдуме назвали причину невозможности открытой войны между Россией и Украиной

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24 июня 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Открытый военный конфликт между Российской Федерацией и Украиной невозможен. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ высказал некоторое время назад Александр Шерин, депутат Госдумы РФ.

Парламентарий, ставший собеседником сетевого издания ФАН, отметил, что такой вариант, как открытый конфликт Москвы и Киева, не стоит рассматривать. Причиной этого является то, что данные государства несопоставимы по своим возможностям, заявил Шерин.

Ранее стало известно о готовности 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы смириться с вхождением Крымского полуострова в состав России в 2014 году.