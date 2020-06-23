Болтон вспомнил о готовности Обамы смириться с присоединением Крыма к России

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23 июня 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший президент США Барак Обама, SMG / globallookpress.com

Барак Обама одно время был готов смириться с присоединением Крымского полуострова к Российской Федерации. Об этом рассказывается в опубликованной книге мемуаров Джона Болтона, бывшего советника действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как вспоминает в своей книге Болтон, ссылаясь на слова российского лидера Владимира Путина, в 2014 году Обама, занимавший в тот момент пост главы Белого дома, ясно дал понять Москве, что «конфронтацию по Украине можно уладить», если РФ ограничится присоединением Крыма. Впоследствии Обама поменял позицию по крымскому вопросу, указывается в мемуарах экс-советника Трампа.

Ранее сегодня сообщалось, что Евгений Червоненко, бывший министр Украины, высмеял «стену» на границе с Россией.