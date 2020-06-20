Павел Климкин назвал «три фундаментальные вещи» для «возвращения» Крыма Украине

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20 июня 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Для «возвращения» Крымского полуострова Украине необходимы «три фундаментальные вещи». С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Павел Климкин, бывший глава МИД соседнего государства.

По словам Климкина, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», нужно, чтобы «возвращение» региона стало национальной идеей для всех украинских граждан. Также, как отметил экс-министр, требуется наличие «четкой стратегии», предусматривающей превращение Крыма в «проблему для России». Третьей «фундаментальной вещью» Павел Климкин назвал желание воплощать данную стратегию в жизнь.

Ранее в субботу сообщалось, что в Народной милиции ЛНР проинформировали о бегстве взвода киевских военных с позиции на передовой в Донбассе.