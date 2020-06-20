В ЛНР узнали о бегстве взвода ВСУ с позиции на передовой из-за страха перед ополчением

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20 июня 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Военнослужащие из 2-го взвода 1-й роты 1-го батальона 30-й бригады Вооруженных сил Украины самовольно оставили позицию на передовой в районе Золотого из-за страха перед ополченцами. Соответствующие сведения оказалась в распоряжении Народной милиции ЛНР.

Как узнали в Народной милиции, к бегству киевских военных побудила распространяемая в соцсетях информация о подготовке артиллерийской атаки подразделениями ЛНР. Силовики оставили на брошенной позиции крупнокалиберный пулемет и противотанковый гранатомет. В настоящее время украинская сторона проводит разбирательство по данному факту.

Ранее в субботу стало известно, что ополченцы ДНР нанесли новый ответной удар по ВСУ.