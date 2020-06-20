ДНР сообщила о потерях Киева в результате нового ответного удара ополчения по ВСУ

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20 июня 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины понесли потери в зоне военного конфликта на востоке страны в результате нового ответного удара бойцов ДНР. Соответствующая информация содержится в заявлении, распространенном пресс-службой Народной милиции непризнанной республики.

Отмечается, что киевские силовики обстреляли поселок шахты «Трудовская» с применением гранатометов. Боеприпасы, выпущенные ВСУ, повредили шесть домов.

Ополченцы подавили огневую активность противника, заявили в Народной милиции. Киевская сторона потеряла убитым одного военного, двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Донбассе снайпер ополчения ликвидировал старшего солдата ВСУ.