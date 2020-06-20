В Донбассе снайпер ополчения уничтожил наводчика из разведподразделения ВСУ

В зоне военного конфликта в Донбассе от пули снайпера ополчения погиб наводчик-оператор разведподразделения 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет издание «Русская весна», согласно данным украинских источников, инцидент произошел вечером в минувший четверг. Других подробностей случившегося не приводится.
Известно, что ликвидированный снайпером старший солдат Богдан Коваленко служил по контракту и воевал в Донбассе с 2017 года.
Ранее в Народной милиции ЛНР проинформировали об уничтожении минометного расчета киевских силовиков после их удара по республике.