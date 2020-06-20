В ЛНР сообщили об уничтожении военных ВСУ после их «подлого» удара по республике

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20 июня 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Ополченцы уничтожили минометный расчет 30-й бригады Вооруженных сил Украины, открывший огонь по территории ЛНР. Об этом проинформировали в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной республики.

В Народной милиции заявили, что противник устроил накануне «подлый» обстрел поселка Золотое-5, в результате чего погиб 66-летний местный житель. Также ранения получили 61-летняя женщина и 80-летний мужчина.

В ходе ответной атаки ЛНР был уничтожен минометный расчет киевских военных. ВСУ потеряли убитыми двух человек, один ранен.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политолог Михаил Погребинский назвал возможный сценарий отстранения от власти главы государства Владимира Зеленского.