Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Украинский аналитик назвал возможный сценарий отстранения от власти Зеленского

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Украинский аналитик назвал возможный сценарий отстранения от власти Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский показал себя слабым политиком, он может быть отстранен от власти. Соответствующую точку зрения высказал киевский аналитик Михаил Погребинский, информируют отечественные интернет-СМИ.

Как пишет «ПолитЭксперт», Погребинский считает реальным сценарий, при котором в офис Зеленского зайдут люди и заставят его сложить полномочия. Сместить действующего главу государства будет нетрудно, так как у него нет ни одного доверенного лица в силовых органах, отметил аналитик.

Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере опубликовали прогноз о присоединении Украины к России к 2035 году.

ДЦ

В мире

ДНР сделала экстренное заявление об ответном ударе по ВСУ и новых потерях Киева

ДНР сделала экстренное заявление об ответном ударе по ВСУ и новых потерях Киева

Киев понес новые потери в результате ответного удара ополченцев ДНР по позициям 35-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация содержится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью