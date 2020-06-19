Украинский аналитик назвал возможный сценарий отстранения от власти Зеленского

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19 июня 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский показал себя слабым политиком, он может быть отстранен от власти. Соответствующую точку зрения высказал киевский аналитик Михаил Погребинский, информируют отечественные интернет-СМИ.

Как пишет «ПолитЭксперт», Погребинский считает реальным сценарий, при котором в офис Зеленского зайдут люди и заставят его сложить полномочия. Сместить действующего главу государства будет нетрудно, так как у него нет ни одного доверенного лица в силовых органах, отметил аналитик.

Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере опубликовали прогноз о присоединении Украины к России к 2035 году.