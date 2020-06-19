Опубликован прогноз о вхождении Украины в состав России до 2035 года

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19 июня 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Флаг Украины, Mykola Miakshykov / globallookpress.com

Украина войдет в состав России до 2035 года. Соответствующий прогноз содержится в материале, который появился некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Один из публикующихся на платформе «Яндекс. Дзен» авторов, основываясь на тенденциях в демографии и экономике, предсказал, что сначала к России присоединится весь Донбасс.

Блогер полагает, что «почти вся молодежь Украины» переедет в РФ из-за более высоких зарплат. В этих условиях соседняя страна сама станет инициатором интеграции с Россией, говорится в процитированной публикации.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Народной милиции непризнанной ДНР сделали экстренное заявление о новых потерях Киева в Донбассе.