ДНР сделала экстренное заявление об ответном ударе по ВСУ и новых потерях Киева

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19 июня 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киев понес новые потери в зоне военного конфликта в Донбассе в результате ответного удара ополченцев ДНР по позициям 35-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация содержится в экстренном заявлении, с котором выступила Народная милиция непризнанной ДНР.

В Народной милиции рассказали, что в пятницу утром украинские военные обстреляли из минометов поселки шахты 6/7 и шахты имени Гагарина. В ходе ответной атаки ДНР погиб один украинский силовик, двое получили ранения. Кроме того, ополчению удалось уничтожить 120-мм миномет и грузовик ВСУ, в котором находились боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в ДНР обозначили возможные признаки подготовки Киева к наступлению в Донбассе.