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В ополчении ДНР назвали возможные признаки подготовки Киева к военному наступлению

, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

В ополчении ДНР назвали возможные признаки подготовки Киева к военному наступлению
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Самопровозглашенным республикам Донбасса нужно готовиться к отражению крупномасштабного военного наступления Киева. Соответствующую точку зрения высказал Александр Матюшин, лейтенант Народной милиции ДНР.

По мнению ополченца, ставшего собеседником интернет-издания ФАН, о подготовке противника к операции могут свидетельствовать заявления киевских политиков о несостоятельности минских договоренностей, демарши представителей Украины на мирных переговорах и получение армией страны новой партии американского вооружения.

Ранее сообщалось, что Олег Соскин, украинский политолог, заявил о планах экс-президента Петра Порошенко начать войну с Москвой в 2018 году.

ДЦ

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