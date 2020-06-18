В ополчении ДНР назвали возможные признаки подготовки Киева к военному наступлению

Самопровозглашенным республикам Донбасса нужно готовиться к отражению крупномасштабного военного наступления Киева. Соответствующую точку зрения высказал Александр Матюшин, лейтенант Народной милиции ДНР.
По мнению ополченца, ставшего собеседником интернет-издания ФАН, о подготовке противника к операции могут свидетельствовать заявления киевских политиков о несостоятельности минских договоренностей, демарши представителей Украины на мирных переговорах и получение армией страны новой партии американского вооружения.
Ранее сообщалось, что Олег Соскин, украинский политолог, заявил о планах экс-президента Петра Порошенко начать войну с Москвой в 2018 году.