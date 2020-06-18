Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Украинский эксперт заявил о планах Порошенко начать войну с Россией в 2018 году

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Правда.Ру»

Украинский эксперт заявил о планах Порошенко начать войну с Россией в 2018 году
Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Бывший президент Петр Порошенко и некоторые другие украинские политики, ранее находившиеся у власти в стране, планировали развязать военный конфликт с Российской Федерацией. Об этом заявил Олег Соскин, киевский политический эксперт.

По словам Соскина, Порошенко приказал отправить украинские корабли в Керченский пролив в ноябре 2018 года, «чтобы фактически начать войну, как у Польши с Германией в свое время». Политолог, ставший собеседником отечественного интернет-издания «Правда.Ру», выразил радость по поводу того, что конфликт не разгорелся и «моряки вернулись домой».

Ранее в четверг сообщалось, что российский эксперт Сергей Марков перечислил регионы Украины, которые, по его мнению, хотят присоединиться к РФ.

ДЦ

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью