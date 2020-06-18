Украинский эксперт заявил о планах Порошенко начать войну с Россией в 2018 году

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18 июня 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Правда.Ру»

Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Бывший президент Петр Порошенко и некоторые другие украинские политики, ранее находившиеся у власти в стране, планировали развязать военный конфликт с Российской Федерацией. Об этом заявил Олег Соскин, киевский политический эксперт.

По словам Соскина, Порошенко приказал отправить украинские корабли в Керченский пролив в ноябре 2018 года, «чтобы фактически начать войну, как у Польши с Германией в свое время». Политолог, ставший собеседником отечественного интернет-издания «Правда.Ру», выразил радость по поводу того, что конфликт не разгорелся и «моряки вернулись домой».

Ранее в четверг сообщалось, что российский эксперт Сергей Марков перечислил регионы Украины, которые, по его мнению, хотят присоединиться к РФ.