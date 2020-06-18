Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

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18 июня 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: EADaily

Морской вокзал в Одессе, Server Amzayev / globallookpress.com

Российской Федерации нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный политический эксперт.

Как отметил аналитик, разделение Украины позволит воссоединиться с Россией Харькову, Одессе, Николаеву и Запорожью. По словам Маркова, в том, что население перечисленных регионов хочет интеграции в РФ, сомнений нет.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский политолог Андрей Золотарев рассказал, почему украинское руководство не заинтересовано в возвращении территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР.