Киевский аналитик назвал причины нежелания Украины возвращать восставшие ДНР и ЛНР

Украина не хочет реинтегрировать территории восставших против центральной власти страны ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения в разговоре с российскими журналистами высказал Андрей Золотарев, киевский политический эксперт.
Как отметил аналитик, украинское руководство не заинтересовано в возвращении республик, поскольку там проживает «несколько миллионов нелояльных к нему избирателей».
Еще одна причина нежелания официального Киева воссоединяться с Донецком и Луганском, по мнению Золотарева, лежит в экономической плоскости. Политолог не видит предпосылок к экономическому возрождению отколовшихся территорий. «А в нынешнем своем виде Донбасс не нужен никому», - заявил собеседник интернет-издания «Украина.ру».
Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР опубликовала видео с флагом Соединенных Штатов, вывешенным на позициях киевских военных в Донбассе.