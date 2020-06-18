Киевский аналитик назвал причины нежелания Украины возвращать восставшие ДНР и ЛНР

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18 июня 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украина не хочет реинтегрировать территории восставших против центральной власти страны ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения в разговоре с российскими журналистами высказал Андрей Золотарев, киевский политический эксперт.

Как отметил аналитик, украинское руководство не заинтересовано в возвращении республик, поскольку там проживает «несколько миллионов нелояльных к нему избирателей».

Еще одна причина нежелания официального Киева воссоединяться с Донецком и Луганском, по мнению Золотарева, лежит в экономической плоскости. Политолог не видит предпосылок к экономическому возрождению отколовшихся территорий. «А в нынешнем своем виде Донбасс не нужен никому», - заявил собеседник интернет-издания «Украина.ру».

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР опубликовала видео с флагом Соединенных Штатов, вывешенным на позициях киевских военных в Донбассе.