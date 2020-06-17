ЛНР показала видео с вывешенным на позициях ВСУ в Донбассе американским флагом

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17 июня 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Учения ВСУ, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

На позициях Вооруженных сил Украины в районе Светлодарской дуги в Донбассе вывесили флаг Соединенных Штатов. Знамя сняли на видео корреспонденты пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

«Противник с помощью подобных шагов хочет добиться нашей психологической неустойчивости. Моральный дух у личного состава очень хороший, мы в любое время дня и ночи готовы дать отпор врагу», - отметил в разговоре с военкорами боец Народной милиции с позывным «Кузя».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский волонтер Роман Доник опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение киевскими силовиками минометных позиций ополченцев Донбасса.