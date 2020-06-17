Волонтер выложил видео уничтожения ВСУ минометных позиций ополченцев Донбасса

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17 июня 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинский волонтер Роман Доник опубликовал видео уничтожения киевскими военными минометных позиций ополчения Донбасса. Данный ролик появился некоторое время назад на YouTube-канале волонтера.

Из описания к выложенным кадрам следует, что позиции противника атаковали бойцы из 93-й бригады Вооруженных сил Украины. Согласно информации, озвученной Доником, военным удалось уничтожить два 120-мм миномета.

Ранее в среду сообщалось, что Алексей Чеснаков, российский политический эксперт, назвал условия, необходимые для прекращения военного конфликта на территории Донбасса, который продолжается с весны 2014 года.