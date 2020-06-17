Российский аналитик назвал условия прекращения военного конфликта в Донбассе

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17 июня 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Алексей Чеснаков, российский политический эксперт, обозначил условия прекращения военного конфликта на территории Донбасса. Соответствующий доклад опубликован на сайте возглавляемого Чеснаковым Центра политической конъюнктуры.

Как отметил специалист, «конфликт не решаем, пока один из его участников не пойдет на компромисс с другим в ущерб своим интересам». Согласно точке зрения Чеснакова, ситуация будет урегулирована, если какая-либо из сторон резко поменяет свою позицию либо «радикально изменятся обстоятельства для России и Украины».

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео ракетного удара киевских военных по позиции снайпера ополчения Донбасса.