Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по позиции снайпера ополчения Донбасса

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17 июня 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

Снайпер, Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

В интернете появилось видео, на котором запечатлен удар противотанкового ракетного комплекса Вооруженных сил Украины по позиции, на которой находился снайпер ополчения Донбасса. Данной записью поделился со своими подписчиками в социальной сети Facebook Андрей Рымарук, представитель фонда, помогающего киевским военным.

Когда и в каком районе Донбасса были сделаны выложенные кадры, Рымарук не уточнил.

Ранее в среду сообщалось, что лидер ДНР Денис Пушилин пригрозил Украине продолжить уничтожать огневые точки ВСУ в случае новых обстрелов территории непризнанного государства. С таким заявлением Пушилин выступил во время прямой линии с жителями республики.