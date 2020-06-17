Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по позиции снайпера ополчения Донбасса

, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по позиции снайпера ополчения Донбасса
Снайпер, Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

В интернете появилось видео, на котором запечатлен удар противотанкового ракетного комплекса Вооруженных сил Украины по позиции, на которой находился снайпер ополчения Донбасса. Данной записью поделился со своими подписчиками в социальной сети Facebook Андрей Рымарук, представитель фонда, помогающего киевским военным.

Когда и в каком районе Донбасса были сделаны выложенные кадры, Рымарук не уточнил.

Ранее в среду сообщалось, что лидер ДНР Денис Пушилин пригрозил Украине продолжить уничтожать огневые точки ВСУ в случае новых обстрелов территории непризнанного государства. С таким заявлением Пушилин выступил во время прямой линии с жителями республики.

ДЦ

В мире

Пушилин пригрозил Киеву продолжить уничтожать позиции ВСУ в ответ на удары по ДНР

Пушилин пригрозил Киеву продолжить уничтожать позиции ВСУ в ответ на удары по ДНР

Денис Пушилин пригрозил Киеву продолжением уничтожения позиций Вооруженных сил Украины в ответ на удары по ДНР. С соответствующим заявлением глава республики выступил в ходе прямой линии с ее жителями.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью