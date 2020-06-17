Пушилин пригрозил Киеву продолжить уничтожать позиции ВСУ в ответ на удары по ДНР

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17 июня 2020, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Денис Пушилин, глава ДНР, пригрозил киевской стороне продолжением уничтожения позиций Вооруженных сил Украины в ответ на удары по территории республики. С соответствующим заявлением политический деятель выступил в ходе прямой линии с гражданами самопровозглашенного государства.

По словам Пушилина, несмотря на недавнюю отмену полной боеготовности Народной милиции, у нее есть приказ на ответный огонь. Огневые точки украинских военных, используемые для обстрела ДНР, по-прежнему будут уничтожаться, заверил глава республики.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в ополчении назвали помеху для полномасштабного наступления Киева в Донбассе.