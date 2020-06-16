В ополчении назвали помеху для полномасштабного наступления Украины на ДНР и ЛНР

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16 июня 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ополченец и публицист Владлен Татарский рассказал, что мешает Киеву организовать полномасштабное наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По данному вопросу Татарский высказался в разговоре с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса».

По словам ополченца, препятствием для полноценного наступления Вооруженных сил Украины является отсутствие достаточного для этого количества мотивированных бойцов.

«Наступление – это в первую очередь люди, пехота. Все последние украинские операции проходили в масштабах одного опорного пункта», - отметил Владлен Татарский.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко, бывший президент Украины, назвал виновника потери Киевом Крымского полуострова.