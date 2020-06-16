Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал виновника потери Крыма Киевом

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16 июня 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

В потере Украиной Крымского полуострова виноват бывший президент страны Виктор Янукович. С соответствующим заявлением на судебном заседании по делу Януковича выступил экс-глава государства Петр Порошенко.

Согласно утверждению процитированного РИА Новости Порошенко, его предшественник на посту президента лично пригласил российские войска на украинскую территорию. Кроме того, Порошенко поведал, что видел солдат РФ в ходе визита на полуостров в 2014 году.

Ранее во вторник сообщалось, что китайский портал Sohu рассказал, почему Киев не хочет воевать с Москвой за Крым, который власти Украины называют «оккупированным».