Китайское издание Sohu назвало причины нежелания Киева воевать с Россией за Крым

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16 июня 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

На страницах китайских интернет-СМИ разместили материал, где объясняется нежелание Украины воевать с Россией за Крымский полуостров, который, согласно официальной позиции киевских властей, является «временно оккупированным».

Как констатирует издание Sohu, возможности армий Украины и РФ несопоставимы. У Киева даже в теории нет шансов на успех в вооруженном противостоянии с соседним государством.

В качестве еще одной причины того, что украинская сторона не желает решать проблему Крыма силовым путем, в процитированной публикации названа позиция жителей региона, которые на референдуме четко высказались за присоединение к России.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали видео уничтожения киевскими военными склада боеприпасов ополченцев Донбасса.