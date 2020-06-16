«Королевская» бригада ВСУ показала на видео уничтожение склада ополчения Донбасса

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16 июня 2020, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение склада боеприпасов ополченцев Донбасса военными из 24-й бригады Вооруженных сил Украины имени короля Даниила. Ролик появился на странице соединения в социальной сети Facebook.

В описании к выложенным кадрам говорится, что представители «королевской» бригады обнаружили место сосредоточения вражеских боеприпасов на одной из позиций. Отмечается, что склад был ликвидирован точечным ударом.

Ранее сегодня сообщалось, что в украинском парламенте назвали возможный срок «государственного переворота» в бывшей советской республике. По данному вопросу высказался депутат Вадим Рабинович.