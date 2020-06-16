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В Верховной Раде назвали возможный срок «государственного переворота» на Украине

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

В Верховной Раде назвали возможный срок «государственного переворота» на Украине
Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Власти Украины собираются устроить «государственный переворот» осенью текущего года. С соответствующим заявлением выступил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, пишут российские интернет-СМИ.

Парламентарий обвинил правительство и офис президента в намерении сорвать проведение намеченных на октябрь местных выборов из-за низких рейтингов правящей партии «Слуга народа». Согласно сведениям Рабиновича, голосование планируется перенести из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Депутат назвал предполагаемое решение о срыве выборов «самым страшным преступлением» против Конституции страны и призвал «не допустить попытку государственного переворота».

Ранее во вторник сообщалось, что на Украине допустили присоединение Кубани после распада Российской Федерации.

ДЦ

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