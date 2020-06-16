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Турчинов предрек возможное присоединение Кубани к Украине после распада России

, 06:31 [ «Аргументы Недели» ]

Турчинов предрек возможное присоединение Кубани к Украине после распада России
Бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов, Danil Shamkin / globallookpress.com

Кубань может присоединиться к Украине после распада Российской Федерации. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза.

Турчинов назвал РФ «колоссом на глиняных ногах». По словам политика, в будущем соседнее государство повторит судьбу Советского Союза и распадется.

Как пишет интернет-издание ФАН, экс-секретарь Совнацбеза допустил, что после развала России Кубань войдет в состав Украины.

Ранее на текущей неделе стало известно о новых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе в результате ответных ударов Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

ДЦ

Общество

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