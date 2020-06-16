Турчинов предрек возможное присоединение Кубани к Украине после распада России

Кубань может присоединиться к Украине после распада Российской Федерации. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза.
Турчинов назвал РФ «колоссом на глиняных ногах». По словам политика, в будущем соседнее государство повторит судьбу Советского Союза и распадется.
Как пишет интернет-издание ФАН, экс-секретарь Совнацбеза допустил, что после развала России Кубань войдет в состав Украины.
Ранее на текущей неделе стало известно о новых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе в результате ответных ударов Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР.