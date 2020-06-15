Разведка ЛНР раскрыла потери Киева после уничтожения ополчением огневой точки ВСУ

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15 июня 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Разведка ЛНР раскрыла информацию о потерях Вооруженных сил Украины после сегодняшнего уничтожения Народной милицией республики огневой точки противника. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции.

В пресс-службе отметили, что утром в понедельник военные из 24-й бригады ВСУ обстреляли из минометов поселок Калиновка. В ходе ответного удара ополчения была ликвидирована огневая позиция противника. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении разведчиков ЛНР, в результате погиб один киевский военный, еще один ранен.

В Народной милиции ДНР, в свою очередь, проинформировали о подавлении огневых точек 79-й и 54-й бригад ВСУ, с которых обстреливались поселок шахты «Трудовская», поселки Александровка и Минеральное. Украинская сторона потеряла раненым одного человека.

Ранее сегодня стало известно о боестолкновении между военными ВСУ и украинскими националистами в районе Волновахи.