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Военные ВСУ уничтожили трех украинских националистов в ходе ночного боя в Донбассе

, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Военные ВСУ уничтожили трех украинских националистов в ходе ночного боя в Донбассе
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В зоне конфликта в Донбассе произошло ночное боестолкновение между военнослужащими 128-й бригады Вооруженных сил Украины и представителями одного из украинских националистических батальонов. Детали данного инцидента раскрыли в Народной милиции ДНР.

В сводке, распространенной Народной милицией, говорится, что происшествие случилось на железнодорожной станции погрузки в районе Волновахи. Стоявшие в карауле бойцы бригады заметили незаконное пересечение границы поста, нарушители не отреагировали на команды прекратить движение. Через некоторое время вспыхнула перестрелка, в результате которой погибли трое националистов, двое военных получили ранения.

Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине назвали способ дать «достойный отпор агрессии» России.

ДЦ

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