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Украинские власти назвали способ дать «достойный отпор агрессии» России

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские власти назвали способ дать «достойный отпор агрессии» России
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Переоснащение армии Украины новейшим и модернизированным оружием является способом дать «достойный отпор агрессии» России. Соответствующая формулировка содержится в плане деятельности украинского Минобороны, который направило в Верховную Раду правительство страны.

Как пишет интернет-издание «Лента.ру», также в документе отмечается, что в число приоритетных направлений работы военного ведомства войдет реформирование системы мобилизационной подготовки «с учетом вызовов вооруженной агрессии Российской Федерации».

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Ранее сообщалось, что Николай Азаров, бывший украинский премьер, назвал способ избавить Крым от водной блокады со стороны Киева.

ДЦ

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