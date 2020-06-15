Украинские власти назвали способ дать «достойный отпор агрессии» России

Переоснащение армии Украины новейшим и модернизированным оружием является способом дать «достойный отпор агрессии» России. Соответствующая формулировка содержится в плане деятельности украинского Минобороны, который направило в Верховную Раду правительство страны.
Как пишет интернет-издание «Лента.ру», также в документе отмечается, что в число приоритетных направлений работы военного ведомства войдет реформирование системы мобилизационной подготовки «с учетом вызовов вооруженной агрессии Российской Федерации».
Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.
Ранее сообщалось, что Николай Азаров, бывший украинский премьер, назвал способ избавить Крым от водной блокады со стороны Киева.