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15 июня 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Xinhua / globallookpress.com

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, назвал способ избавить Крымский полуостров от водной блокады, введенной официальным Киевом. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах СМИ.

Некоторое время назад на Украине было высказано мнение, согласно которому Москве придется отказаться от поддержки непризнанных ДНР и ЛНР в обмен на снятие блокады. Как пишет «Царьград», Николай Азаров предложил другой способ решения проблемы водоснабжения полуострова. По мнению Азарова, необходимо избавить Украину от режима, который проводит политику Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что китайское издание Sohu спрогнозировало возможное начало одновременной войны Киева с Россией и Венгрией.