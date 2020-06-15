Sohu предсказало возможное начало одновременной войны Киева с Россией и Венгрией

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15 июня 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Военный парад в Киеве, Maxym Marusenko / globallookpress.com

Киев может развязать вооруженный конфликт с Москвой и Будапештом. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайской интернет-прессы.

Издание Sohu пишет, что на Украине выступили с инициативой о формировании команды добровольцев и отправки ее в Россию и Венгрию с грязными бомбами с целью организации саботажа. В процитированной публикации говорится, что, по сути, украинское государство может объявить войну двум своим соседям одновременно.

Ранее в четверг сообщалось, что Sohu назвало еще одного кандидата на выход из состава Украины. Это Закарпатская область, являющаяся местом компактного проживания венгерского национального меньшинства.