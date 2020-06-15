Китайское издание Sohu назвало еще одного кандидата на выход из состава Украины

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15 июня 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Патриотическая акция в украинском Ужгороде, Serhii Hudak / globallookpress.com

Закарпатская область может пойти по пути Крымского полуострова и выйти из состава Украины. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Как отмечает издание Sohu, на территории Закарпатья проживает большое количество венгров, которые не очень довольны решениями, которые принимают киевские власти. В числе таких шагов закон об украинском языке, ущемляющий права национальных меньшинств.

В процитированной публикации говорится, что уже давно ведутся разговоры о формировании автономного образования в западной части Украины. Если такая автономия будет создана, в последующем она может присоединиться к Венгрии, полагают авторы китайского портала.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной ДНР озвучили предпосылки «скорого возвращения» Донбасса в Россию.