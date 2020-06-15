Замминистра ДНР озвучил предпосылки «скорого возвращения» Донбасса в Россию

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15 июня 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Аналитическая служба Донбасса»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Возвращение Донбасса в Россию произойдет скоро. С соответствующим прогнозом на страницах интернет-СМИ выступил некоторое время назад Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.

По словам Безсонова, в настоящий момент наблюдаются предпосылки интеграции. Среди них такие шаги, как создание рублевой зоны в ДНР и ЛНР, признание Москвой внутренних документов республик, раздача в Донбассе российских паспортов.

Согласно точке зрения замминистра, с каждым выданным паспортом «мы становимся ближе к России». «Мы уже на финишной прямой», - полагает Даниил Безсонов.

Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков, экс-командир ополченцев ДНР, проинформировал о потерях Народной милиции республики в районе города Дебальцево.