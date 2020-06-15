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Стрелков сообщил об уничтожении военными ВСУ семерых бойцов ДНР под Дебальцево

, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Стрелков сообщил об уничтожении военными ВСУ семерых бойцов ДНР под Дебальцево
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины уничтожили позиции Народной милиции ДНР под Дебальцево. Соответствующую информацию разместил на своей странице «ВКонтакте» Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной республики.

Из сведений, размещенных в аккаунте Стрелкова в социальной сети, следует, что в результате ударов ВСУ в районе села Санжаровка погибли семь ополченцев – четверо рядовых и трое взводных командиров. В одном из материалов, который перепостил Стрелков, констатируется, что теперь дорога на Санжаровку для киевских военных открыта. От этого села до города Дебальцево, контролируемого ДНР, 9 километров.

Ранее стала известна информация о новых потерях ВСУ в результате ответных атак Народной милиции ДНР.

ДЦ

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