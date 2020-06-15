Украина понесла новые потери в Донбассе после уничтожения ДНР огневых точек ВСУ

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в зоне военного конфликта на востоке страны в результате ответных ударов бойцов ДНР. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.
В сводке Народной милиции от 13 июня говорится, что военные из 35-й бригады ВСУ обстреляли из минометов поселок Озеряновка, расположенный под Горловкой. В ходе ответной атаки силы ДНР уничтожили огневую точку противника. Украинская армия потеряла одного человека убитым и одного – раненым.
Днем позже Народная милиция заявила, что ополченцы ликвидировали огневую позицию 79-й бригады ВСУ после ее удара по поселку Александровка и району Донецкого аэропорта. В результате ответных действий ДНР получил ранение один киевский военный.
Ранее сообщалось, что на страницах российских СМИ появился материал, в котором названы два возможных условия для начала штурма украинскими наемниками республик Донбасса.