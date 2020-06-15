Украина понесла новые потери в Донбассе после уничтожения ДНР огневых точек ВСУ

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15 июня 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в зоне военного конфликта на востоке страны в результате ответных ударов бойцов ДНР. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.

В сводке Народной милиции от 13 июня говорится, что военные из 35-й бригады ВСУ обстреляли из минометов поселок Озеряновка, расположенный под Горловкой. В ходе ответной атаки силы ДНР уничтожили огневую точку противника. Украинская армия потеряла одного человека убитым и одного – раненым.

Днем позже Народная милиция заявила, что ополченцы ликвидировали огневую позицию 79-й бригады ВСУ после ее удара по поселку Александровка и району Донецкого аэропорта. В результате ответных действий ДНР получил ранение один киевский военный.

Ранее сообщалось, что на страницах российских СМИ появился материал, в котором названы два возможных условия для начала штурма украинскими наемниками республик Донбасса.