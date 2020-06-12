Озвучены вероятные условия для начала штурма украинскими наемниками ДНР и ЛНР

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12 июня 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Наша версия»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киев планирует провести наступательную операцию против непризнанных ДНР и ЛНР силами наемников. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Как пишет издание «Наша версия», вдоль линии разграничения в Донбассе заняла позиции украинская тяжелая бронетехника без опознавательных знаков. Бойцы одеты в камуфляж без знаков различия.

Согласно предположению, высказанному в процитированной публикации, киевские власти намерены послать в атаку на республики Донбасса наемников, чтобы избежать обвинений в агрессии в адрес Вооруженных сил Украины и Нацгвардии.

Издание считает, что операция может начаться в скором будущем после получения Украиной нового кредита от МВФ. Отмечается, что, если ударить раньше, деньги могут «зависнуть». В качестве еще одного вероятного условия для начала штурма ДНР и ЛНР в материале названо одобрение Верховной Радой закона о частных военных компаниях. Согласно имеющейся информации, в настоящий момент в парламенте работают над двумя вариантами данного документа.

Ранее сегодня сообщалось, что в ДНР объяснили «феноменальный провал» украинского президента Владимира Зеленского.