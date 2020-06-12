В ДНР объяснили «феноменальный провал» Зеленского на посту президента Украины

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12 июня 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Продемонстрированное в течение года снижение рейтинга Владимира Зеленского с 73% до порядка 37% является «феноменальным провалом» политика на посту президента Украины. Об этом заявил Олег Онопко, депутат парламента непризнанной ДНР.

По словам Онопко, ставшего собеседником интернет-издания ФАН, обвальное падение уровня популярности Зеленского у населения объясняется несколькими причинами. Депутат отметил, что главе государства не удалось выполнить свое главное предвыборное обещание – остановить вооруженный конфликт на востоке страны. Также Онопко указал на то, что при Зеленском Украина не достигла каких-либо значимых результатов в экономическом развитии и борьбе с коррупцией.

В качестве еще одной причины «феноменального провала» Зеленского представитель парламента ДНР назвал «полное отсутствие обратной связи с народом».

Ранее сегодня сообщалось, что в российском Совете Федерации объяснили решение Москвы не приглашать украинского президента на Парад Победы.