Пушков объяснил решение властей России не приглашать Зеленского на Парад Победы

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12 июня 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Алексей Пушков объяснил, почему российские власти решили не приглашать украинского президента Владимира Зеленского на Парад Победы, намеченный на 24 июня. Соответствующую запись член Совета Федерации разместил некоторое время назад в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Как отметил Пушков, направленное Зеленскому приглашение, без сомнения, было бы отклонено, при этом оно «стало бы объектом пропагандистских манипуляций».

Ранее в пятницу сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, рассказал, почему невозможно возвращение Донецкой и Луганской народных республик в состав Украины.