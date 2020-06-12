Экс-разведчик назвал причину невозможности возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

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12 июня 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украина не сможет вернуть территории, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, даже при помощи Соединенных Штатов и Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Выступая в эфире YouTube-канала ITON-TV, эксперт назвал в качестве причины невозможности реинтеграции республик то, что их жители «не придут к людям, которые бомбили их самолетами и обстреливали шесть лет». По словам Кедми, население ДНР и ЛНР не желает быть частью «бандеровской Украины».

Ранее сообщалось, что бойцы ДНР уничтожили огневую позицию киевских военных после их минометного удара по территории непризнанного государства.