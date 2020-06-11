Бывший разведчик рассказал о способном уничтожить города США российском оружии

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11 июня 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российский подводный беспилотник «Посейдон» способен уничтожить американские города. Об этом в эфире YouTube-канала ITON-TV рассказал некоторое время назад Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

По словам эксперта, если «Посейдон» взорвется «в заливе возле Нью-Йорка, то Нью-Йорка не будет или Лос-Анджелеса».

Кедми добавил, что наибольший ущерб российский аппарат способен нанести, если пробьет морской грунт и взорвется на глубине, составляющей полтора километра. В этом случае произойдет землетрясение в 14-15 баллов, которое приведет к разрушительному цунами.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что генерал Айтеч Бижев предсказал ответ России на гипотетическое нападение бомбардировщиков США на Сибирь.